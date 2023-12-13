Запад продолжает поддержку Украины, продолжая оказывать давление и на российский военный комплекс. Россия не способна самостоятельно построить собственную армию.

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Санкции США

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете санкций против России. В этот список вошли более 150 человек и компаний из Китая, Турции, ОАЭ и стран Азии – большинство из них связано с российским военно-промышленным комплексом. Эти лица материально поддерживают Россию и помогают ей обходить санкции.

Наши сегодняшние санкции продолжают усиливать давление на добровольных поставщиков и сетей из третьих стран, предоставляющих России ресурсы, отчаянно необходимые ей для наращивания и поддержки своей военно-промышленной базы,

– отметила глава Минфина США.

Ограничения были введены и в отношении ряда российских физических и юридических лиц, занимающихся импортом, производством, модификацией и продажей оборонных и промышленных технологий, дронов, машин, деталей, материалов и компонентов.

Кроме того, Государственный департамент США принял решение о введении санкций против 100 человек и компаний. Среди них есть уклоняющиеся от санкций в третьих странах, причастных к содействию России в ведении войны и ответственных за развитие России в вопросе добычи и экспорта энергоресурсов.

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