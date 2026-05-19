Страна не выдержит продолжения "СВО": в российской Думе впервые настаивают на прекращении войны

Экономика страны-агрессора сейчас находится в критическом положении и может не выдержать продолжения войны против Украины. Так, российские депутаты заговорили о необходимости завершения так называемой "СВО".

Об этом в одном из интервью заявил депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов, отвечая на вопрос о том, как скажется вероятное прекращение мирных переговоров на бюджете страны. Его слова передает "Агенство".

Что говорят в России об экономической несостоятельности вести войну?

Депутат отметил, что большие расходы на оборону обеспечивают рабочие места в соответствующей отрасли и стабильность зарплат, однако одновременно разгоняют инфляцию и заставляют урезать другие статьи бюджета – социальные и инвестиционные.

"Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но население ими пользоваться не может", – подчеркнул Сулейманов.

Журналисты обращают внимание, что риторика депутата изменилась. Ранее он требовал жестких условий в отношении Украины вплоть до капитуляции, а в 2022-м поддерживал мобилизацию как необходимый шаг для достижения целей войны.

Сейчас же Сулейманов высказывается за скорейшее завершение конфликта, называя его затянутым и сравнивая с периодом Второй мировой, выражая надежду на "победный финал".

Спецоперация длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом,

– сказал депутат.

Не исключено и то, что риторика россиян постепенно меняется из-за "дальнобойных" санкций Украины. В частности, в ночь и утро 19 мая Россия заявила об отражении массированной атаки более 300 украинских беспилотников, которые якобы были направлены по нескольким регионам, в том числе и Московской области. Генштаб ВСУ, со своей стороны, подтвердил удар по НПЗ в Нижегородской области и НПС "Ярославль-3".

Также в России растет критика ограничений в интернете как со стороны оппозиционных сил, так и части депутатов "Единой России". Российские медиа связывают это еще и с приближением парламентских выборов, на фоне чего наблюдаются изменения в общественных настроениях: социологические данные фиксируют снижение поддержки Путина, а в администрации признают усталость населения от политики запретов и ограничений.

В свою очередь руководитель управления президента по общественным проектам Сергей Новиков говорил, что "общество устало от запретительной риторики".

Как аналитики оценивают экономические и политические проблемы страны-агрессора?

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что уровень безработицы в России якобы составляет около 2,2% и является одним из самых низких в мире. В то же время это свидетельствует о почти исчерпанном потенциале роста рынка труда.

Эксперты Bloomberg Economics считают, что острый дефицит рабочей силы может тормозить экономическое развитие России в течение длительного времени. Причинами называют старение населения и войну против Украины.

Политолог Александр Морозов отмечает, что власть пытается реагировать через медийные образы вроде показательных встреч, однако это не дает значительного эффекта, и данные о рейтингах могут даже скрывать.

Кроме того, руководитель разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Путин имеет ограниченные возможности для маневра из-за отсутствия существенных успехов на фронте и истощения ресурсов под санкционным давлением.