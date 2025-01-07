Это поможет Украине победить: в 2025 году в России появится проблема, которая может изменить все

Российская экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Все из-за огромных расходов на войну и роста только в сфере военного производства.

Вскоре проблемы станут настолько ощутимыми, что игнорировать их станет просто невозможно. Подробнее об упадке российской экономики 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Проблемы экономики России становятся все серьезнее

После почти трех лет полномасштабной войны российская экономика достигла излома. Расходы на военную машину выросли до невиданных ранее. Центральный банк России повысил проценту ставку до 21%, чтобы замедлить инфляцию.

По последним расчетам, в 2025 году российская экономика сможет вырасти лишь на 0,5 – 1,5% вместо ожидаемых 3%.

Прогноз роста российской экономики даже на 0,5% уже считают оптимистичным. Потому что появляются разговоры о рецессии. То есть может быть не просто сокращение темпов роста, а падение на 1,5%. Уже такую цифру называют даже в России,

– отметил Иван Ус.

Справка. Экономическая рецессия – это значительное снижение экономической активности, что затрагивает всю экономику. Оно длится более нескольких месяцев и обычно ощутимо через реальный ВВП, реальный доход, занятость, промышленное производство, оптово-розничную торговлю и тому подобное.

Экономический рост, который сейчас есть в России, в основном касается сферы военного производства. – Зато сельское хозяйство, строительство, логистика _COPY2 просто останавливаются.

"Проблема российской экономики заключается в том, что рост происходит в сферах, не связанных с потреблением и инвестированием. По цифрам якобы рост есть, но люди его вообще не чувствуют, потому что он их не касается", – объяснил аналитик.

Вероятно, в феврале Центробанку, несмотря на нежелание политиков, придется снова поднимать учетную ставку до 25%.

Когда начнут появляться реальные проблемы

Кроме того, в России не пренебрегают эмиссией, то есть допечаткой денег. Еще в октябре 2024 года денежная масса в России составляла 107 триллионов рублей, а уже в декабре – 111,1 триллиона рублей. Все это дополнительно разгоняет инфляцию.

Это приведет к тому, что где-то во второй половине текущего года, для российской экономики появятся неприятные сюрпризы, которые даже могут закончиться коллапсом,

– отметил Ус.

Стоит справедливо добавить, что в украинской экономики также есть проблемы, однако ее поддерживают ведущие экономики мира. В России же такого нет и близко. Даже у Китая немало собственных экономических проблем, поэтому поддерживать Кремль будет становиться все труднее.

"Мне кажется, что войну России против Украины выиграет экономический фактор. А у Украины он сильнее", – добавил Ус.