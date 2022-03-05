Российская элита паникует, а Путину не верит даже ближайшее окружение

Пока обычные россияне разбивают свои iPhone в припадке на патриотизм, топ-менеджеры, владельцы крупных компаний и олигархи окончательно поняли, что обойти санкции уже не удастся. Поэтому у многих из них произошла истерика.

По данным источников 24 канала в разведке, братья Ротенберги, Роман Абрамович, Юрий Трутнев и даже наиболее приближенный к Путину Алишер Усманов крайне недовольны тем, что могут фактически обанкротиться. Поэтому они рассматривают варианты смены власти в России.

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С 28 февраля наиболее приближенные к кремлевскому фюреру олигархи вывозили свое имущество в Объединенные Арабские Эмираты. Все надежды олигархов – на то, что они смогут продолжать небедную жизнь, но в стране без железного занавеса.

Кроме наличных денег ничего не спасет

Поскольку попадание крупных компаний и самих олигархов в санкционный список фактически ставит крест на работе всего бизнеса, приближенные к Путину и кормушке предприниматели могут вывезти в ОАЭ только наличные деньги.

Перебросить деньги в банки арабских стран также можно, но олигархи опасаются, что подобные транзакции отследят и арестуют американцы и британцы.

Большинство миллиардеров рассчитывают на то, что им удастся спокойно осесть вне России и открыть в ОАЭ свой бизнес, однако понимают, что выйти на какие-то масштабы за рубежом они уже не смогут.

Получать сверхдоходы благодаря знакомству с Путиным в России ни один из олигархов вряд ли сможет по той причине, что через некоторое время в России произойдет дефолт.

По данным разведки, ближайшее окружение Путина крайне недовольно сложившейся ситуацией. Конечно, они полностью поддерживают имперские амбиции Москвы, а осуждают войну только на словах, в надежде на то, что когда-нибудь выйдут из-под санкций. Однако если раньше считалось, что олигархат оказывает какое-то влияние на нового Гитлера, то сейчас оказалось, что это совсем не так. Фактически никто из окружения не верит Путину в то, что можно хоть как-то изменить ситуацию в пользу России. Поэтому определенные представители российской элиты уже шепотом начали говорить сакральное слово "Майдан".

Россияне еще ни о чем не догадались, но последствия чувствуют

Населению страны-террориста настолько серьезно промыли мозги, что матери пленных в Украине верят телевидению больше, чем своим детям. Говорить о тех, чьи родственники не воюют на нашей территории и вообще нечего. Поэтому во многих городах России можно наблюдать патриотический подъем. Количество людей, которые понимают, что происходит, в стране-соседке крайне мало. Однако при этом все уже ощутили первые последствия начала войны. Стремительное увеличение курса доллара, закрытие неба для полетов через Европу, а также рост цен россияне уже получили. Но увязать это с следствием путинской агрессии они не могут.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах россияне массово толпились в магазинах IKEA перед выходом бренда из рынка. Конечно, вместо того, чтобы давить на свою власть, гражданам страны-захватницы важнее успеть купить мебель, одеяла и подушки.

5 марта россияне поперлись к Zara, потому что вскоре им останется покупать только одежду белорусского трикотажа.

Смотрите видео, как россияне штурмуют Zara накануне закрытия:

Кроме того, начало кризиса почувствовали и работники завода "Гемонт", где фактически недоплатили зарплату. Поскольку курс рубля стремительно упал, а выжить на полученные средства они не смогут, более тысячи сотрудников устроили стихийную забастовку с требованием компенсировать им разницу.

Смотрите видео забастовки недовольных рабочих завода "Гемонт" в России:

Возможна ли вообще смена власти в России, пока трудно спрогнозировать, поскольку несмотря на недовольство уровнем жизни, большинство россиян с деньгами пытаются срочно уехать в Турцию или другие страны. Общественного запроса на смену власти и революцию разведчики не видят, однако говорят, что ситуация может стремительно измениться. Особенно если олигархи все же постараются хотя бы как-то начать действовать, а не только смирятся с ситуацией.