Журналисты обнаружили по меньшей мере шесть виноделен и более 2 000 гектаров виноградников, которые связаны с соратниками Владимира Путина, бывшими агентами КГБ и российской организованной преступностью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместное расследование The Insider и IRPImedia.

Смотрите также Список тайных подрядчиков Кремля: как бизнес в России зарабатывает на временно оккупированных территориях

Что известно о виноградниках соратников Путина на субсидии Евросоюза?

Винодельни российской элиты в Италии давно уже становятся объектом громких скандалов в СМИ, однако бизнес друзей российского диктатора процветает.

Среди них – винодельня, связанная с Дмитрием Медведевым, имение в Тоскане Игоря Ротенберга (сына Аркадия Ротенберга), а также активы, записанные на окружение олигарха Романа Троценко, которые даже включают аэропорт, используемый военно-воздушными силами Италии.

За последние 10 лет эти винодельни получили более миллиона евро от ЕС. Это стало возможным, в частности, из-за того, что во многих странах Евросоюза до сих пор трудно установить, кто на самом деле владеет компаниями. Помогает в этом люксембургский бизнесмен Патрик Хансен, который через суд добился блокировки реестров бенефициаров, прикрывая интересы российских партнеров, в том числе бывших офицеров КГБ.

В схемах упоминаются имена, связанные с окружением Дмитрия Медведева и Владимира Путина. В частности, Глеб Франк, Светлана Франк, Игорь Ротенберг, Андрей Якунин (сын Владимира Якунина), Леонид Рейман, Владимир Стржалковский (бывший офицер КГБ), Никита Михалков, Олег Дерипаска, Алексей Бобров, фармацевтический магнат Виктор Харитонин, Александр Милявский, Максим Каширин и другие лица.

Роскошные винодельни российской элиты: смотрите фото из расследования

Наибольшее беспокойство вызывает то, что все эти структуры продолжают работать фактически открыто, не скрывая российского происхождения капитала, часто с участием лиц, прямо связанных с государственными или полугосударственными учреждениями России. Некоторые из виноделен находились в собственности фигурантов санкционных списков других стран – но не Европейского Союза.

Таким образом, пока Россия едва ли не ежедневно атакует Украину, ее элита зарабатывает на европейских дотациях, пользуясь слабыми местами европейской бюрократии и несовершенными антикоррупционными механизмами. В самом центре ЕС продолжает существовать теневая система, которая позволяет союзникам Путина и его бывшим коллегам из КГБ сохранять свое имущество и зарабатывать на нем с помощью европейских налогоплательщиков.