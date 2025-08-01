Журналісти виявили щонайменше шість виноробень та понад 2 000 гектарів виноградників, які пов'язані з соратниками Володимира Путіна, колишніми агентами КДБ та російською організованою злочинністю. Про це пише 24 Канал із посиланням на спільне розслідування The Insider та IRPImedia.

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Що відомо про виноградники соратників Путіна на субсидії Євросоюзу?

Виноробні російської еліти в Італії давно вже стають об'єктом гучних скандалів у ЗМІ, проте бізнес друзів російського диктатора процвітає.

Серед них – виноробня, пов’язана з Дмитром Медведєвим, маєток у Тоскані Ігоря Ротенберга (сина Аркадія Ротенберга), а також активи, записані на оточення олігарха Романа Троценка, які навіть включають аеропорт, що використовується військово-повітряними силами Італії.

За останні 10 років ці виноробні отримали понад мільйон євро від ЄС. Це стало можливим, зокрема, через те, що у багатьох країнах Євросоюзу досі важко встановити, хто насправді володіє компаніями. Допомагає в цьому люксембурзький бізнесмен Патрік Хансен, який через суд домігся блокування реєстрів бенефіціарів, прикриваючи інтереси російських партнерів, у тому числі колишніх офіцерів КДБ.

У схемах згадуються імена, пов'язані з оточенням Дмитра Медведєва та Володимира Путіна. Зокрема, Гліб Франк, Світлана Франк, Ігор Ротенберг, Андрій Якунін (син Володимира Якуніна), Леонід Рейман, Володимир Стржалковський (колишній офіцер КДБ), Микита Міхалков, Олег Дерипаска, Олексій Бобров, фармацевтичний магнат Віктор Харитонін, Олександр Мілявський, Максим Каширін та інші особи.

Розкішні виноробні російської еліти: дивіться фото з розслідування

Найбільше занепокоєння викликає те, що всі ці структури продовжують працювати фактично відкрито, не приховуючи російського походження капіталу, часто за участі осіб, прямо пов'язаних із державними або напівдержавними установами Росії. Деякі з виноробень перебували у власності фігурантів санкційних списків інших країн – але не Європейського Союзу.

Таким чином, поки Росія чи не щодня атакує Україну, її еліта заробляє на європейських дотаціях, користуючись слабкими місцями європейської бюрократії та недосконалими антикорупційними механізмами. У самому центрі ЄС продовжує існувати тіньова система, яка дозволяє союзникам Путіна та його колишнім колегам з КДБ зберігати своє майно та заробляти на ньому за допомогою європейських платників податків.