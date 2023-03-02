Об этом 24 Каналу сообщил журналист издания "Проект" Михаил Маглов. Он отметил, что почти год назад водка в России еще и начала подыгрывать на "патриотических чувствах" или наоборот - подобные чувства подыгрывали алкогольной зависимости россиян.

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Во время одного из своих выступлений Владимир Путин прямо заявил, что для русского человека есть немного вариантов, как закончить жизнь. Либо умереть от алкогольной зависимости, либо на фронте.

Зарабатывают на символах войны

Маглов вспомнил, что с 2005 года довольно дешевая водка "Путинка" стала лидером продаж в России. Именно на этот год в России пришелся пик смертей от последствий употребления алкоголя.

Торговая марка "Путинка" принадлежит компании "Байкал Инвест". А в марте 2022 года они зарегистрировали еще две торговые марки "Сила V правде" и "Zа своих", сообщил журналист.

Интересно, что некоторые депутаты от партии "Единая Россия" возмущались, мол, "как наши святые символы клеят на водку, какие барыги зарабатывают на наших священных символах".

Но, вероятно, депутаты госдумы были не в курсе, кто зарабатывает на водке "Путинка",

– заметил Маглов.

Маглов о путинском бизнесе на россиянах: смотреть видео