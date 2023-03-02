Про це 24 Каналу повідомив журналіст видання "Проект" Михайло Маглов. Він зауважив, що майже рік тому горілка в Росії ще почала підігравати на "патріотичних почуттях" або ж навпаки – подібні почуття підігравали алкогольній залежності росіян.

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Під час одного зі своїх виступів Володимир Путін прямо заявив, що для російської людини є не багато варіантів, як закінчити життя. Або ж померти від алкогольної залежності, або на фронті.

Заробляють на символах війни

Маглов згадав, що з 2005 року доволі дешева горілка "Путінка" стала в Росії лідером продажів. Саме на цей рік в Росії прийшовся пік смертей від наслідків вживання алкоголю.

Торгова марка "Путінка" належить компанії "Байкал Інвест". А в березні 2022 році вони зареєстрували ще дві торгові марки "Сила V правде" і "Zа своих", повідомив журналіст.

Цікаво, що деякі депутати від партії "Єдіная Расія" обурювалися, мовляв, "як так наші святі символи клеять на горілку, якісь бариги заробляють на наших священних символах".

Але, певно, депутати госдуми були не в курсі, хто заробляє на горілці "Путінка",

– зауважив Маглов.

Маглов про путінський бізнес на росіянах: дивитись відео