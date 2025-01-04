Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Командиры скрывают потери и требуют деньги.

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Сокрытие потерь и злоупотребления в армии России

Российские военные все чаще заявляют о злоупотреблениях со стороны командиров, которые не только скрывают реальные потери, но и издеваются над подчиненными.

Как сообщает оппозиционное издание "Астра", в одной из воинских частей России солдат заставляют платить от 20 000 до 50 000 рублей за лечение в больницах.

По данным Института изучения войны, российские офицеры также конфискуют личные телефоны солдат, а раненых, вероятно, переводят в фиктивное "подразделение 44744", чтобы скрыть высокий уровень потерь в части. Это свидетельствует о низком уровне дисциплины и морального состояния в российской армии.

"Глаз/Гроза" не помогает решить проблемы

Российское Минобороны продолжает внедрять систему координации подразделений "Глаз/Гроза", однако значительная часть военных продолжает использовать сторонние приложения для связи.

Проблемы с доступностью этой технологии, а также с общей организацией управления только усугубляют кризис в российских вооруженных силах.

Несмотря на все усилия по модернизации и наращиванию боевого потенциала, Россия сталкивается с серьезными вызовами. Отсутствие всеобщей мобилизации, злоупотребления командиров и низкая мораль солдат подрывают эффективность военных действий, а также доверие к командному составу.

