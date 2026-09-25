Набор скучных сказок, едва дослушав до конца, – Сибига прошелся по выступлению Лаврова в Совбезе ООН

В Нью-Йорке с 22 – по 28 сентября проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В среду, 23 сентября, глава МИД России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Украины рассказал, что дослушал речь до конца. О своих впечатлениях он рассказал в интервью "Укринформ".

Что сказал Сибига?

Глава дипломатического ведомства заявил, что приложил усилия, чтобы дослушать выступление российского пропагандиста до конца.

Но единственное, в чем я убедился, – это тот самый набор скучных сказок, который россияне каждый раз повторяют. Словно заезженная пластинка,

– отметил Сибига.

Он сказал, что, наблюдая за реакцией других участников заседания, заметил, что им откровенно неинтересно слушать одни и те же тезисы Кремля по кругу. Дипломат рассказал, что задал Лаврову три вопроса, на которые ни глава МИД, ни другой представитель страны-агрессора не смог ответить.

Министр подчеркнул, что в выступлении не было никаких сигналов о готовности Москвы к миру. Напротив, кремлевский дипломат заявлял, что Россия будет продолжать свою войну.

Все это означает, что международное давление на российский режим до сих пор недостаточно,

– заявил дипломат.

Сибига добавил, что Украина рассчитывает на то, что это давление будет значительно усилено, чтобы заставить Кремль прекратить вооруженную агрессию.

Напомним, что Лавров во время своего выступления говорил о возможности возобновления переговорного процесса. Он заявил о якобы готовности Москвы к переговорам ради достижения мира, однако сразу уточнил, что Кремль не планирует делать никаких пауз в ведении боевых действий.