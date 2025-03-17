Об этом 24 Каналу рассказал аналитик по дезинформации из Австрии, основатель сети Disinfo Resilience Дитмар Пихлер, отметив, что Европа должна делать значительно больше в борьбе с российской пропагандой. В некоторых странах с этим вообще настоящий провал.

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Что Европа должна перенять у Украины

Как отметил Пихлер, некоторые аналитики считают, что российская пропаганда проникает только через соцсети. Но на самом деле масштабы значительно больше. И это плохо.

Россия вмешивается так же, как это происходило в советские времена. Они используют агентов влияния, ученых, которые должны убедить вас, что "россияне – правы, а главная причина войны – расширение НАТО" и так далее. Распространяют все эти нарративы. Некоторые видео и заявления вообще попадают в мейнстримные СМИ без контекста. Даже в надежных СМИ можно увидеть российские тезисы,

– отметил Пихлер.

Люди в Европе не хотят критиковать различных профессоров и других уважаемых людей. А они вполне могут распространять российскую пропаганду.

В этом случае Европа должна многому научиться у Украины. Наши люди уже давно знают, какой на самом деле является Россия. И тут стоит вспомнить не только войну с 2014 года, но и все другие события в украинской истории.

Мы многому можем научиться в Украины. У них большее преимущество в понимании российской пропаганды через собственную историю,

– сказал Пихлер.

Кроме этого, украинцы лучше понимают, что именно происходит в России. Понятно, что там дело не только в Путине. Огромное количество россиян поддерживает войну против Украины.