Про це 24 Каналу розповів аналітик з дезінформації з Австрії, засновник мережі Disinfo Resilience Дітмар Піхлер, зауваживши, що Європа має робити значно більше у боротьбі з російською пропагандою. В деяких країнах з цим взагалі справжній провал.

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Що Європа має перейняти в України

Як наголосив Піхлер, деякі аналітики вважають, що російська пропаганда проникає лише через соцмережі. Але насправді масштаби значно більші. І це погано.

Росія втручається так само, як це відбувалося в радянські часи. Вони використовують агентів впливу, вчених, які мають переконати вас, що "росіяни – праві, а головна причина війни – розширення НАТО" і так далі. Поширюють усі ці наративи. Деякі відео та заяви взагалі потрапляють в мейнстрімні ЗМІ без контексту. Навіть в надійних ЗМІ можна побачити російські тези,

– зазначив Піхлер.

Люди в Європі не хочуть критикувати різних професорів та інших шанованих людей. А вони цілком можуть поширювати російську пропаганду.

У цьому випадку Європа має багато чого навчитися в України. Наші люди вже давно знають, якою насправді є Росія. І тут варто згадати не лише війну з 2014 року, але й усі інші події в українській історії.

Ми багато чого можемо навчитися в України. У них більша перевага в розумінні російської пропаганди через власну історію,

– сказав Піхлер.

Окрім цього, українці краще розуміють, що саме відбувається в Росії. Зрозуміло, що там справа не лише в Путіні. Величезна кількість росіян підтримує війну проти України.