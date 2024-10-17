Бывший сотрудник СБУ рассказал 24 Каналу, что пропагандисты России на третий год полномасштабного вторжения признали, что им нужно хоть что-то, чтобы "переломить ситуацию". Они ожидают хоть какой-то помощи, для примера, войск из КНДР.

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Что были вынуждены признать пропагандисты России

Бывший сотрудник СБУ объяснил, что российские пропагандисты используют фразу "что нам позволит переломить ситуацию?". Стоит понять, какими невероятными усилиями Силы обороны Украины сдерживают Россию, что они вынуждены уже почти на 3 год полномасштабного вторжения сказать "что нам такого могут дать, чтобы мы переломили ситуацию".

Это их видение текущей ситуации в Украине, то есть "сломать" можно только с помощью чего-то. Россияне ожидают, что что-то "прилетит на голубом вертолете" и им поможет,

– подчеркнул Ступак.

Между тем россияне могут надеяться на военнослужащих из Северной Кореи, часть из которых уже есть на оккупированных территориях и проводит обучение для россиян. Бывший сотрудник СБУ предположил, что это может быть связано с северокорейским вооружением, которое передали России и поэтому нужно научить российских военных, как его нужно эксплуатировать.

С другой стороны – россияне тоже учат военных из Северной Кореи. что ввести их в курс дела, ведь последний раз страна имела военный опыт в 1950-х годах. С тех пор способ ведения войны кардинально изменился.

Заметьте, военный эксперт Сергей Грабский считает, что войска КНДР не изменят ситуацию на фронте. Основным сдерживающим фактором для КНДР является Южная Корея, и отправка значительного контингента войск фактически невозможна.

Войска Северной Кореи даже не представляют, какая активность авиации в воздухе, потому что делают акцент на артиллерийских системах. Опыт с беспилотниками и их противодействия же можно получить только на украинском фронте.

Я буду верить, что этот легион из Северной Кореи не будет многочисленным,

– добавил Ступак.

К слову, аналитики института изучения войны сообщили, что войска из КНДР могут помочь России избежать мобилизации. Российская 11 воздушно-десантная бригада уже формирует батальон из граждан Северной Кореи для оборонительных операций в Курской области.