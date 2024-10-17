Речь идет о Северном широтном ходе, строительство которого должны были завершить еще в 2015 году. Видео, как Путин выставил себя на посмешище, распространяется по сети, передает 24 Канал.

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Северный широтный ход в России не строится из-за нехватки средств

На видео видно, как президент страны-агрессора ищет на карте, которую принес ему подчиненный, Северный широтный ход. Он возмутился, что железная дорога там отсутствует.

Широтный ход надо показать. Должен быть,

– самодовольно сказал Путин, ища Северный широтный ход на карте.

Похоже, на мгновение его собеседник испугался, и все же осмелился указать кремлевскому "картографу" на его неосведомленность.

"Северный широтный ход-1 – это от Надыма до Обской, а Северный широтный ход-2 – это от Обской выходит на Сабетту. Вот эти два участка они все-таки здесь маленьким пунктирчиком нарисованы", - сказал путинский прихвостень, чем похоже, разозлил главу Кремля.

Справочно. Северный широтный ход - железная дорога, которая строилась в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров. Запустить магистраль планировали до 2015 года, но проект был приостановлен из-за нехватки средств. Сейчас строительство перенесли на 2027 – 2031 годы, но это россиянам будет стоить 730 миллиардов рублей.

Но учитывая расходы Путина на войну против Украины, Северный широтный ход еще долго будет лишь пунктирчиком на карте России,

– заметил Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

Как Путин искал Северный широтный ход на карте: смотрите видео