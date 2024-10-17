Йдеться про Північний широтний хід, будівництво якого мали завершити ще у 2015 році. Відео, як Путін виставив себе на посміховисько, шириться мережею, передає 24 Канал.

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Північний широтний хід у Росії не будується через брак коштів

На відео видно, як президент країни-агресорки шукає на карті, яку приніс йому підлеглий, Північний широтний хід. Він обурився, що залізниця там відсутня.

Широтний хід треба показати. Повинен бути,

– самовдоволено сказав Путін, шукаючи Північний широтний хід на карті.

Схоже, на мить його співрозмовник злякався, та все ж насмілився вказати кремлівському "картографу" на його необізнаність.

"Північний широтний хід-1 – це від Надима до Обської, а Північний широтний хід-2 – це від Обської виходить на Сабетту. Ось ці дві ділянки вони все-таки тут маленьким пунктирчиком намальовані", — сказав путінський посіпака, чим схоже, роздратував очільника Кремля.

Довідково. Північний широтний хід — залізниця, яка будувалася в Ямало-Ненецькому автономному окрузі протяжністю 707 кілометрів. Запустити магістраль планували до 2015 року, але проєкт було припинено через брак коштів. Наразі будівництво перенесли на 2027 – 2031 роки, але це росіянам буде коштувати 730 мільярдів рублів.

Але з огляду на витрати Путіна на війну проти України, Північний широтний хід ще довго буде лише пунктирчиком на карті Росії,

– зауважив Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Як Путін шукав Північний широтний хід на карті: дивіться відео