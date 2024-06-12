Республиканское сопротивление Франции руководствуется из Москвы: что на это указывает

Французский информационный веб-сайт Resistance Republicaine критикует правительство Франции, публикует карикатуры на президента Макрона, продвигает пророссийские нарративы и поддерживает праворадикалов и партию RN. Этот сайт способствует продвижению российской дезинформации во Франции.

Используя поисковые инструменты и информацию в свободном доступе, мы обнаружили, что Resistance Republicaine зарегистрирован и размещен на хостинге в Москве. Видимо, именно поэтому был выбран домен .com, а не .fr, который предназначен для французских ресурсов. Ведь учитывая очень противоречивые публикации, во Франции могли бы значительно быстрее принять санкции в отношении сайта на домене .fr.

Смотрите также Почувствовали угрозу: как США и Польша будут бороться с российскими фейками

Республиканское сопротивление Франции подчиняется Кремлю

Выразительный "российский след" также виднеется в том, что регистратор данного вебсайта зарегистрировал также российский домен resistancerepublicaine.ru. Возможно, он предназначен для франкоязычных россиян или французов во Франции? Узнать мы не смогли, поскольку этот сайт не содержит никакой информации и закрыт паролем.

Сайт Resistance Republicaine уже хорошо известен для сообщества факт-чекеров. Он был среди первых в списке топ-40 веб-сайтов, которые распространяют российские нарративы и пропаганду во Франции, составлен на основе исследования Insight News. Он отличился фейком о гибели на войне в Украине воинов французского Иностранного легиона.

Сайт Resistance Republicaine переводит, цитирует и перепубликовывает главные российские пропагандистские СМИ. Его целью, очевидно, является распространение хаоса, уныния и протестных настроений во Франции, дискредитация правительства Франции и поддержка праворадикалов, выгодных для Москвы.

Последние публикации этого ангажированного издания указывают, что оно могло служить инструментом влияния на общественную во Франции и в целом в Европейском Союзе, в контексте недавних выборов в Европейский парламент, в частности для продвижения праворадикальных кандидатов.

Чем издание, что пишет "Елисейский ублюдок получил незабываемое избиение" и "RN унаследует безвыходное положение Франции", отличается от Sputnik и RussiaToday?

Кроме недопустимой стилистики, автор также выдает желаемое за действительное, а другими словами – распространяет дезинформацию: крайне правая партия RN, несмотря на его убеждения, к власти еще не пришла и ничего во Франции не унаследовала.

Несмотря на 31% на выборах в Европарламент, получить более 50% на выборах в парламент Франции партии Ле Пен нереально. А потенциальных "партнеров" в парламенте у них нет для еще 20% у радикалов нет.

Автор восхваляет лидера списка партии Ле Пен на выборах в Европарламент "Дорожная карта Барделлы, которую анонсировали в воскресенье вечером, замечательная." Издание добавляет, что эта программа "спасет Францию".

Однако затем манипулятивно добавляет элементы ядерного шантажа и угроз Москвы: "Если Франция не была стерта с карты мира Путиным, в более чем оправданной реакции на украинские атаки с использованием французского оружия и солдат."

В завершение статья усилена элементом спирологической теории: "Также очевидно, что Макрон, как и все глобалисты у власти в Европе, получил дорожную карту от своих хозяев с одной целью: уничтожить, дискредитировать... патриотические движения".

Активно дискредитируют Зеленского

Другая статья под названием "Макрон тонет, но надеется спастись, потому что он "любит Францию" промывает мозги читателям набором манипуляций и фейков о "нацисте Зеленском".

Лодка "La Macronie" (Эммануэль Макрон – ред.), которая 7 лет пачкала берега Франции, 9 июня утонула телом и душой, сметённая бешеной и грозной народной волной. Бедный Ману, старик Байден не принес вам удачи. Ни ваши объятия с нацистом Зеленским из Киева, ни ваши объятия рука об руку с коррупционеркой фон дер Ляйен из Брюсселя,

– говорится в статье.

В статье "Путин играет в шахматы: он тоже может поставлять оружие врагам друзей Зеленского" издание не только восхваляет мощь армии Путина, но и добавляет: "Это кажется легитимным, что Россия, в свою очередь, должна поставлять подобное оружие врагам западных стран, которые вооружают Украину для нападения на Россию".

Таким образом, это попустительство возможной вооруженной агрессии против Франции. Тогда как Франция предоставляет легитимную помощь Украине для защиты своей территории от российских атак. В завершение краткого анализа контента на сайте Resistance Republicaine – статья Жюль Ферри, которая восхваляет военных Путина.

"Российские почетные караулы президентского полка проходят мимо во время церемонии на Соборной площади Кремля в Москве. Сколько часов в неделю нужно убирать, чтобы достичь такого уровня совершенства?" – говорится в статье.

Публикации этого французского сайта, который, напомним, размещен на хостинге в Москве, свидетельствуют, что они выгодны Кремлю и партии Ле Пен. Этот пример показывает, что запрет RT, Sputnik, Voice of Europe, не препятствует прокремлевским ресурсам распространять пропаганду и дезинформацию во Франции.