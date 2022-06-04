Российская пропаганда, – Генштаб о "провале контрнаступления в Северодонецке"

Донбасс стал самым ожесточенным местом боевых действий в Украине. Трудные бои продолжаются в Северодонецке в Луганской области.

О ситуации в Северодонецке рассказали в комментарии 24 канала в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россияне распространяют фейки о том, что там происходит.

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Российская пропаганда о Северодонецке

Российские кафиры утверждают, что украинское "контрнаступление на Северодонецк провалилось". Вражеская пропаганда распространяет лживые нарративы, что наши войска будто бы отступили вплоть до Лисичанска. При этом говорят, что якобы ВСУ понесли большие потери.

Мы в контрнаступление на Северодонецк не уходили. Это пропаганда,

– заявили военные.

При этом была информация, что в городе продолжаются уличные бои и это наши военные наносят большие потери российским захватчикам.

Что происходит в Северодонецке

Российские захватчики до сих пор проводят штурм города. Они захватили большую его часть, но с огромными и неслыханными потерями для них. Но наши воины стоят до последнего, не сдаются и мужественно обороняют город всеми силами. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что враг хотел отрезать город , поэтому обстрелял еще один мост. Также русские захватчики постоянно получают усиление для наступления. В частности, они получили усиление – мобилизационный резерв 2-го армейского корпуса.

Но нашим защитникам даже в такой сложной ситуации удается отбиваться в Северодонецке и даже брать врагов в плен. Так, в Северодонецке нацгвардейцы 3 июня подвели российский танк. Кроме того, герои взяли в плен 2 кафиров. Российские кафиры даже пытались убежать, но им это не удалось. Это свидетельствует о мастерстве наших военных и о том, что врагу нелегко быть на нашей земле.

К сожалению, в боях под Северодонецком гибнут не только военные, но и гражданские и журналисты. Там продолжаются ожесточенные бои, из-за чего ранения получили два международных журналиста. Также убили водителя. Это были попавшие под обстрел репортеры международного агентства Reuters. Погибшего водителя предоставили журналистам боевики.

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