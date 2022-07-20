Пока россияне верили в украинцев-ассасинов, их превратили v zомби и без лабораторий
Источник:телеграмм-канал Яна Валетова
Есть вещи, которые я не могу понять. Как можно верить в абсолютную чушь? Во всех этих зараженных голубей? В украинцев-ассасинов, созданных с помощью биохакинга в тайных американских лабораториях? Ну как? Как это возможно?
Эксперимент по отуплению удался
Какими же надо быть тупыми, малообразованными, доверчивыми идиотами, чтобы верить в эти безумные фантазии, придуманные русскими пропагандонами ?
Стоит прочесть путин выстраивает в мире новую ось зла: кто с ним попал в круг изгнанников
Уровень бульварного романа ужасов кажется недостижимо высоким после заявлений российских ответственных лиц. И верят же... Во все верят... Читаю и удивляюсь.
Однако уровень и особенно качество образования оказывают большое влияние на интеллект нации. Количество дипломов на 1000 человек населения ничего не говорит.
Важная россия в очередной раз "насадила" Германию на свой старый крючок
Нация zомби
Вот тебе и то, что называется надувательством населения. Процесс практически необратим. Повышение внушаемости чаще всего используется заинтересованными сторонами для управления массами.
И при желании любая чушь заходит народу мгновенно и никакого критического подхода не вызывает. Практически это превращение людей в зомби. V Zомби.
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