Щечки трясутся, – Подоляк потроил Соловьева, который истерит из-за танков для ВСУ

Риторика России меняется с бешеной скоростью. Недавно они говорили, что Украине тяжелое оружие не будут поставлять, а сейчас заявляют, что для них это безделушки.

Об этом в интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он убежден, что бы не говорил Владимир Соловьев, уже чувствуется, как россияне испугались того вооружения, которое прибудет в Украину.

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Соловьев придумал басню о взятии Соледара. Мол, не важен размер населенного пункта, он просто очень символичен, поэтому нужно взять.

Это у Соловьева "не размер", потому что он выглядит как "неразмерный мальчик". Мы могли бы для них построить какую-нибудь ферму, и пусть бы они ее брали лет десять. Где-то на границе 1991 года между Украиной и Россией,

– иронически ответил Подоляк.

Россияне быстро "переобуваются"

По словам Подоляка, для России, когда ей выбивают зубы, вообще размер не имеет значения. Сейчас они делают вид, что танки это не слишком важно, Patriot – не слишком важно, а еще три месяца назад говорили, что нам западные партнеры уже не хотят помогать, финансировать, оружие передавать.

Сегодня они делают вид, что не видят танки, но при этом начинают щечки надувать. У Соловьева щечки трясутся. Очень красиво это выглядит,

– заметил Подоляк.

Слова Соловьева: "А мы можем щас Францию там разбомбить. Ядерным оружием и спепелим Францию" Подоляк называет понтами, которые при желании очень быстро сбиваются.

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Танки для россиян – страшный сон

По словам советника главы Офиса Президента, россияне Украины начали бояться. Они уже говорят о Франции, Германии.

Только этим ребятам со щечками нужно помнить, что для того, чтобы зайти во Францию, Германию, Испанию или куда угодно, нужно пройти Украину. А это для них невозможно. Поэтому танки – это для них страшный сон, из которого они уже не проснутся точно.

– подытожил Подоляк.

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