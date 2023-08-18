Переключились на интересную тактику, – экс-сотрудник СБУ объяснил, на что нацелена пропаганда России

Российская пропаганда была мощной и до полномасштабного вторжения. Но сейчас она приобрела другие масштабы и другой уровень опасности соответственно. Интересно, что теперь россияне продвигают другие нарративы, чем в начале войны.

Теперь пропаганду войны в Украине распространяют больше на западного потребителя. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, приведя несколько примеров типичных вбросов россиян.

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Как сейчас работает российская пропаганда

Российская пропаганда нацелена не только на украинское общество, но и на западную аудиторию. Все время из-за вбросов в разных СМИ и провокационных формулировок россияне пытаются тотальную безнадежность, будто Украина не выиграет войну.

Россияне переключились на очень интересную тактику. Они уже не преследуют цель переломить ситуацию на фронте. Да, они хотят удержаться, но о большом наступлении речь не идет. Они переключились на информационную составляющую,

– заметил Иван Ступак.

Сейчас Россия активно пытается убедить наших западных партнеров, что бесперспективно воевать с российскими войсками. Мол, готовятся воевать долго.

Россияне рассчитывают на то, что лидеры европейских стран испугаются долговременной войны и перестанут помогать Украине. А также будут побуждать украинскую сторону к переговорам с российской.

"Посмотрите, сколько вбросов от недопрезидента (Дмитрия) Медведева, что, мол, для Украины сейчас лучше закончить войну, отойти из Киева во Львов. Да и то, если Польша не "заберет Лемберг", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко взялся рассказывать о погибших и раненых в Украине. Упуская, что эта информация, точно для него неизвестная, он в начале полномасштабного вторжения заявил якобы о 40 тысячах убитых военных. Буквально на днях Лукашенко назвал цифру 45 тысяч. Такие интересные расчеты направлены разве что на западную аудиторию. Но сомнительно, что кто-то в это верит.

Иван Ступак об изменении вектора российской пропаганды: смотрите видео

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