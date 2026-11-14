Как Россия превращает блогеров в инструменты пропаганды и вмешивается в работу СМИ

Российская пропаганда пытается повлиять на мнение общественности и даже правительств. Кремль все чаще использует международных лидеров общественного мнения и инфлюенсеров для распространения дезинформации.

В то же время сами блогеры могут не осознавать, что распространяют российские нарративы. Об этом написала заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества Олеся Горяйнова в своей колонке для CEPA.

Как Россия незаметно распространяет пропаганду?

Аналитик отметила, что недавние удары УГО по российским дата-центрам повлияли на работу ряда сервисов противника, выявив их уязвимости. Одним из последствий поражения инфраструктуры "Яндекса" стало снижение активности российских ботов и эффективности распространения деструктивного контента.

В частности, фиксировались временные сбои в работе автоматизированных информационных сетей, через которые страна-агрессор распространяет свои нарративы за рубежом. Российская пропаганда трансформировалась от манипуляций общественным мнением к попыткам повлиять на принятие решений целыми сообществами.

Однако временные сбои не ослабили более широкое влияние кремлевских нарративов. Российские ИПСО преследуют цель не только распространения отдельных сообщений. Кремль стремится повлиять на то, как люди воспринимают события, оценивают информацию и формируют собственные убеждения.

Для этого враг использует, в частности, алгоритмы распространения контента в соцсетях. Это позволяет России доносить необходимые манипулятивные месседжи до различных аудиторий с учетом их интересов, страхов и взглядов.

Таким образом человек теряет способность отличать собственные убеждения от внешнего влияния. Как следствие, на социальном уровне подобные информационные операции могут влиять на доверие к государству, подрывать общественное единство путем раздувания конфликтных ситуаций или даже провоцировать конфликты между различными политическими сторонниками,

– отметили в УЦБС.

Также Россия стремится вмешиваться в работу иностранных СМИ. В течение 2023 и 2024 годов RT (Russia Today) перечислила около 9,7 миллиона долларов американской медиакомпании Tenet Media, что составляет около 90% ее доходов. Скрытое финансирование преследовало цель повлиять на редакционную политику. Министерство юстиции США зафиксировало, как после теракта в Москве в марте 2024 года представительница RT продвигала нарратив о якобы причастности Киева и Вашингтона к этому событию.

Как Москва влияет на блогеров?

Российская пропаганда пытается распространить свое влияние на аудитории, утратившие доверие к традиционным СМИ. Одним из каналов влияния становятся популярные инфлюенсеры. Например, американская блогерша Лора Лумер, которая распространяла антиукраинские нарративы, признала, что находилась под влиянием кремлевских нарративов.

Инфлюенсер рассказала, что после того, как ее заблокировали на больших американских платформах, она использовала Telegram и RT в качестве основных источников информации. Из-за ограниченного круга источников информации и постоянных повторений месседжей о якобы "нацистской Украине" и "нелегитимности украинской власти" она поддерживала Россию в войне. Однако после визита в Киев она воочию увидела последствия российских военных преступлений и изменила свои взгляды.

Другой американский инфлюенсер, один из авторов, контент которого лицензировала Tenet Media, Тим Пул продвигал антиукраинскую риторику в информационном пространстве США. После обвинений в финансировании Tenet Media со стороны Кремля Пул признал, что был введен в заблуждение, и выразил готовность сотрудничать с ФБР. Впоследствии он в соцсетях назвал российско-украинскую войну "борьбой за существование против злого диктатора".

Как не попасть в "сети Кремля"?

Горяйнова подчеркнула, что благоприятная среда для пропаганды возникает там, где, в частности, отсутствует проактивная официальная коммуникация с различными общественными группами и где часть аудитории по разным причинам не находит своего места в основном информационном пространстве. По словам эксперта, тогда появляются возможности для альтернативных источников информации, среди которых есть и те, что распространяют манипулятивный и опасный контент.

Для противодействия российскому информационному влиянию необходимо повышать общую когнитивную устойчивость общества, проактивно обсуждать проблемные вопросы, не оставляя вакуума для враждебной пропаганды, и разъяснять цели и механизмы действия враждебной пропаганды,

– подчеркнула Горяйнова.

Кроме того, государственные институты должны проактивно комментировать проблемные вопросы в медиапространстве до того, как возникнут кризисные события.

Напомним, что ГУР Минобороны сообщило, что Россия использует сеть зарубежных представительств для продвижения своей пропаганды. Украинские спецслужбы опубликовали данные о людях, которые помогают Кремлю сохранять влияние в Европе. Речь идет о руководстве " Российского федерального агентства "Россотрудничество" " и его представительствах в странах Евросоюза.