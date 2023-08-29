Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба, отметив, что недавно ГУР обнародовало новые наративы, которые пропагандисты собираются распространять.

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Какие наративы собирается распространять Россия

Как отметил Дзюба, российские пропагандисты демонстрируют определенное изменение подходов в соответствии с ситуацией на фронте и характером ведения военных действий.

В первую очередь оккупанты будут постоянно вбрасывать информацию о том, что международные партнеры якобы разочарованы в темпах украинского контрнаступления. Соответственно уровень дальнейшей военной помощи будет значительно меньше.

Россияне начнут рассказывать о необходимости дополнительной тотальной мобилизации в Украине. А также откровенно врать, что жизнь на временно оккупированных территориях улучшилась. И "вишенка на десерте" – фейки о тотальной коррупции.

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Кроме этого, оккупанты регулярно вбрасывают определенные фейки, которые привязывают к большим событиям в мире. Так будет, вероятнее всего, в случае с саммитом G-20.

К большим событиям и известным фигурам привязаны все эти наративы. Наиболее реальная угроза – желание врага провести выборы на временно оккупированных территориях. Это определенным образом развяжет им руки в проведении мобилизации наших граждан с российскими паспортами.

– подчеркнул Дзюба.

Пропаганда в России: коротко