Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба, зауваживши, що нещодавно ГУР оприлюднило нові наративи, які пропагандисти збираються поширювати.

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Які наративи збирається поширювати Росія

Як наголосив Дзюба, російські пропагандисти демонструють певну зміну підходів відповідно до ситуації на фронті та загалом характеру ведення воєнних дій.

Насамперед окупанти будуть постійно вкидати інформацію про те, що міжнародні партнери буцімто розчаровані в темпах українського контрнаступу. Відповідно рівень подальшої військової допомоги буде значно меншим.

Росіяни почнуть розповідати в необхідності додаткової тотальної мобілізації в Україні. А також – відверто брехатимуть, що життя на тимчасово окупованих територіях покращилося. І "вишенька на десерті" – фейки про тотальну корупцію.

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Окрім цього, окупанти регулярно вкидають певні фейки, які прив'язують до великих подій у світі. Так буде, найімовірніше, у випадку з самітом G-20.

До великих подій та відомих постатей прив'язані усі ці наративи. Найбільш реальна загроза – бажання ворога провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Це певним чином розв'яже їм руки у проведенні мобілізації наших громадян з російськими паспортами,

– підкреслив Дзюба.

Пропаганда в Росії: коротко