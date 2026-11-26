В первой половине ноября россияне пытались подорвать стабильность общества сразу по нескольким темам. Враг особенно раздувал истерию вокруг инцидента в Петропавловской Борщаговке.

Об этом говорится в исследовании аналитиков Украинского центра безопасности и сотрудничества. Они проанализировали информационное пространство в период с 1 по 15 ноября. Враг продвигал образ Украины как "репрессивного государства" и спекулировал на "некомпетентности власти" и "системном кризисе" в различных сферах.

Россияне засыпали информацией о "тайных застенках"

Особенно активно россияне распространяли миф о "тайных застенках" после событий в Петропавловской Борщаговке. Параллельно враг призывал к силовому сопротивлению. Прослеживались и спекуляции на тему ситуации в энергетике и переговорного процесса в Абу-Даби.

Аналитики отмечают, что главным информационным драйвером был именно конфликт в Петропавловской Борщаговке. Здесь россияне включились на полную.

По этой теме распространялись преувеличенные оценки масштабов самовольного оставления части населения (от 500 тысяч до 1 – 2 миллионов человек),

– говорится в исследовании.

Также российская пропаганда на фоне этого инцидента развернула кампанию против силовых структур, в которой рассказывала о "тайных застенках". Однако своевременная реакция правоохранителей на эти события помогла сместить дискуссию в правовое русло.

Кроме того, россияне распространяли фейки о "пакте Трампа и Путина" и "тайной сдаче территорий Украины" на переговорах в Абу-Даби.

Добавим, что Россия активно работает и в европейских странах. Главное управление разведки сообщило о попытках спецслужб РФ вербовать людей для шпионажа и диверсий в странах ЕС через Discord. Там предлагают быстро заработать по 1500–3000 евро. Основная аудитория – молодежь, сторонники радикальных, популистских движений и т. п.