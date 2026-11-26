Про це йдеться в дослідженні аналітиків Українського центру безпеки та співпраці. Вони перевірили інформаційний простір в період з 1 по 15 листопада. Ворог просував образ України як "репресивної держави" та спекулював про "некомпетентність влади" з "системною кризою" на різних напрямках.

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Росіяни закидали інформацію про "таємні катівні"

Особливо активно росіяни поширювали міф про "таємні катівні" після подій в Петропавлівській Борщагівці. Паралельно ворог закликав до силового спротиву. Простежувалися й спекуляції на темі ситуації в енергетиці та переговорного процесу в Абу-Дабі.

Аналітики наголошують, що головним інформаційним драйвером був саме конфлікт в Петропавлівській Борщагівці. Росіяни тут ввімкнулися на повну.

За цією темою поширювали перебільшені оцінки щодо масштабів самовільного залишення частини (від 500 тисяч до 1 – 2 мільйонів осіб)– йдеться в дослідженні.

Також російська пропаганда на тлі цього інциденту розгорнула кампанію проти силових структур, де розповідала про "таємні катівні". Однак вчасна реакція правоохоронців на ці події допомогла змістити дискусію в правовий бік.

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Окрім цього, росіяни розганяли фейки про "пакт Трампа і Путіна" та "таємну здачу територій України" на переговорах в Абу-Дабі.

Додамо, Росія посилено працює і в європейських країн. Головне управління розвідки повідомило про спроби спецслужб РФ вербувати людей для шпигунства та диверсій в країнах ЄС через Discord. Там пропонують швидко заробити по 1500 – 3000 євро. Основна аудиторія – молодь, прихильники радикальних, популістських рухів тощо.