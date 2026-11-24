Про це повідомило ГУР МО.

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Як Росія вербує агентів через Discord?

Від початку 2026 року на Discord опублікували понад 20 мільйонів оголошень про роботу, замаскованих під прості завдання з можливістю швидко заробити.

Більшість таких пропозицій розміщували з одноразових акаунтів, зареєстрованих за допомогою номерів телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу.

Мета Кремля – залучити виконавців до шпигунської та диверсійно-підривної діяльності в Центральній і Східній Європі, зокрема в країнах Балтії.

Кого російські спецслужби намагаються завербувати?

Основними цілями вербувальників є фінансово вразливі люди – місцеві жителі, біженці та мігранти. Особливу увагу росіяни приділяють молоді віком від 18 до 25 років, а також прихильникам радикальних, популістських, пацифістських та етнічних рухів.

За виконання завдань обіцяють від 1500 до 3000 доларів. Гроші переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників після підтвердження результатів роботи.

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Які об'єкти цікавлять російських агентів у Європі?

Російські спецслужби збирають інформацію про військову техніку та бази НАТО, енергетичну інфраструктуру, вежі стільникового зв'язку, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші стратегічно важливі об'єкти в країнах Євросоюзу.

Для Кремля такі дані можуть стати основою для подальшої шпигунської діяльності та підготовки диверсій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Росія перетворює блогерів на інструменти пропаганди та втручається в роботу медіа. Тоді українська розвідка оприлюднила дані керівництва агентства Россотрудничество, представництва якого Кремль використовує для збереження впливу в ЄС.