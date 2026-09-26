"Мешает под ногами": Лавров хочет исключить Украину из международной повестки дня

В Нью-Йорке с 22 – 28 сентября проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней также принимают участие представители страны-агрессора.

Сергей Лавров заявил, что Украина мешает американо-российским отношениям. Об этом глава МИД страны-агрессора сказал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Что сказал Лавров?

Российский чиновник заявил, что во время переговоров спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Кремлем всегда поднимается вопрос о российско-украинской войне.

По его словам, американские чиновники жалуются на то, что, когда они вернулись в Белый дом, Украина оказалась на вершине международной повестки дня. Виновен в этом, по мнению Лаврова, предшественник Дональда Трампа на этом посту Джо Байден.

Российский дипломат заявил, что необходимо "убрать Украину с дороги".

Поэтому, хотим мы того или нет, нужно убрать ее (Украину – 24 Канал) с дороги, потому что она мешает нам на пути к российско-американскому взаимовыгодному рассвету,

– сказал кремлевский пропагандист.

Что еще говорил Лавров на Генассамблее ООН?

В тот же день Лавров обвинил европейцев в попытках сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых, по его словам, заинтересованы США. Также политик заявил, что западные страны якобы помогают Украине нацеливать дроны на гражданскую инфраструктуру России. Кроме того, он утверждал, что все раунды переговоров по Украине прекращала не Россия, а те, кто сейчас обвиняет Москву в нежелании вести переговоры.

Напомним, что на днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал выступление Лаврова в Совбезе ООН. Он заявил, что российская пропаганда повторяет "один и тот же набор скучных сказок".

Глава МИД подчеркнул, что в выступлении не было никаких сигналов о готовности Москвы к миру. В то же время кремлевский дипломат заявлял, что Россия будет продолжать свою войну.