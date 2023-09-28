Этот аукцион призван также бороться с пропагандой и дезинформацией страны-агрессоры. Кроме того, эта инициатива наглядно изобличает всех агентов влияния Москвы в Евросоюзе.

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Что известно об онлайн-аукционе против агентов влияния России

Сайт Russian Puppet создала группа активистов, графических дизайнеров и художников, имеющих большое желание остановить российскую пропаганду в Европе и выявить всех агентов, работавших над распространением прокремлевских нарративов и делавших декларации, выгодные Москве.

Мы создаем уникальные и качественные произведения искусства этих приспешников и запускаем аукцион, чтобы противостоять м и поддерживать Украину,

– отметили авторы сайта.

На сайте в забавном исполнении можно увидеть всех известных российских политических приспешников в Европейском Союзе. Их всех показали миньонами или матрешками, что свидетельствует об их несамостоятельности и безропотности режима Путина.

Среди самых ярких известных личностей на сайте в виде матрешек можно увидеть:

лидера французских ультраправых – Мари Ле Пен;

словацкий политик-популист – Роберт Фико;

британский "журналист", работающий на Иран – Джонни Миллер;

ультраправый политик из Германии и депутат Европарламента Максимилиан Кра;



Марионеток Кремля изобразили матрешками / Скриншот 24 Канала

Авторы онлайн-аукциона предлагают пользователям шутливое предложение, а именно "перекупить" российских агентов влияния, распространяющих кремлевскую пропаганду и нарративы, выгодные Москве.

Если эти адепты Кремля примут финансовое предложение в обмен на обещание прекратить распространение пророссийской пропаганды, то авторы позаботятся о формальности соглашения. Если нет, то победителям аукциона будет предложено пожертвовать украинцам, пострадавшим от российской войны, и они получат печатную версию плаката.

Недавно в отношении путинских адептов вышло расследование