Этот аукцион призван также бороться с пропагандой и дезинформацией страны-агрессоры. Кроме того, эта инициатива наглядно изобличает всех агентов влияния Москвы в Евросоюзе.
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Что известно об онлайн-аукционе против агентов влияния России
Сайт Russian Puppet создала группа активистов, графических дизайнеров и художников, имеющих большое желание остановить российскую пропаганду в Европе и выявить всех агентов, работавших над распространением прокремлевских нарративов и делавших декларации, выгодные Москве.
Мы создаем уникальные и качественные произведения искусства этих приспешников и запускаем аукцион, чтобы противостоять м и поддерживать Украину,
– отметили авторы сайта.
На сайте в забавном исполнении можно увидеть всех известных российских политических приспешников в Европейском Союзе. Их всех показали миньонами или матрешками, что свидетельствует об их несамостоятельности и безропотности режима Путина.
Среди самых ярких известных личностей на сайте в виде матрешек можно увидеть:
- лидера французских ультраправых – Мари Ле Пен;
- словацкий политик-популист – Роберт Фико;
- британский "журналист", работающий на Иран – Джонни Миллер;
- ультраправый политик из Германии и депутат Европарламента Максимилиан Кра;
Марионеток Кремля изобразили матрешками / Скриншот 24 Канала
Авторы онлайн-аукциона предлагают пользователям шутливое предложение, а именно "перекупить" российских агентов влияния, распространяющих кремлевскую пропаганду и нарративы, выгодные Москве.
Если эти адепты Кремля примут финансовое предложение в обмен на обещание прекратить распространение пророссийской пропаганды, то авторы позаботятся о формальности соглашения. Если нет, то победителям аукциона будет предложено пожертвовать украинцам, пострадавшим от российской войны, и они получат печатную версию плаката.
Недавно в отношении путинских адептов вышло расследование
- Хакеры взломали почту путинского специального представителя Александра Бабакова и обнаружили его интересную связь с французским ультраправым лидером Мари Ле Пен. В частности, французская политика ходатайствовала Бабакова о встреча с высшим руководством России.
- Кроме того, расследователи выяснили, что Ле Пен напрямую финансирует Кремль и оказывает свою поддержку. За это Москва стремится распространить свои нарративы на французское общество.
- Стоит отметить, что Ле Пен неоднократно потакала российской агрессии против нашего государства. Да, она называла антироссийские санкции "бессмысленными", а также пообещала признать Крым частью России.