Цей аукціон покликаний також боротися з пропагандою та дезінформацією країни-агресорки. Крім того, ця ініціатива наочно викриває всіх агентів впливу Москви у Євросоюзі.

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Що відомо про онлайн-аукціон проти агентів впливу Росії

Сайт Russian Puppet створила група активістів, графічних дизайнерів і художників, які мають велике бажання зупинити російську пропаганду в Європі та виявити всіх агентів, які працювали над поширенням прокремлівських наративів і робили декларації, вигідні Москві.

Ми створюємо унікальні та якісні витвори мистецтва цих маріонеток і запускаємо аукціон, щоб протистояти м та підтримувати Україну,

– зазначили автори сайту.

На сайті у кумедному виконанні можна побачити всіх відомих російських політичних маріонеток у Європейському Союзі. Їх усіх показали міньйонами або матрьошками, що свідчить про їх несамостійність та покірливість режиму Путіна.

Серед найяскравіших відомих особистостей на сайті у вигляді матрьошок можна побачити:

лідерку французьких ультраправих – Марі Ле Пен;

словацький політик-популіст – Роберт Фіко;

британський "журналіст", що працює на Іран – Джонні Міллер;

ультраправий політик з Німеччини й депутат Європарламенту Максиміліан Кра тощо;



Маріонеток Кремля зобразили матрьошками / Скриншот 24 Каналу

Автори онлайн-аукціону пропонують користувачам жартівливу пропозицію, а саме "перекупити" російських агентів впливу, які поширюють кремлівську пропаганду та наративи, вигідні Москві.

Якщо ж ці маріонетки Кремля приймуть фінансову пропозицію в обмін на обіцянку припинити поширення проросійської пропаганди, то автори подбають про формальності угоди. Якщо ні, то переможцям аукціону запропонують пожертвувати українцям, які постраждали від російської війни, і вони отримають друковану версію плаката.

Нещодавно щодо путінських адептів вийшло розслідування