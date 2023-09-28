Цей аукціон покликаний також боротися з пропагандою та дезінформацією країни-агресорки. Крім того, ця ініціатива наочно викриває всіх агентів впливу Москви у Євросоюзі.
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Що відомо про онлайн-аукціон проти агентів впливу Росії
Сайт Russian Puppet створила група активістів, графічних дизайнерів і художників, які мають велике бажання зупинити російську пропаганду в Європі та виявити всіх агентів, які працювали над поширенням прокремлівських наративів і робили декларації, вигідні Москві.
Ми створюємо унікальні та якісні витвори мистецтва цих маріонеток і запускаємо аукціон, щоб протистояти м та підтримувати Україну,
– зазначили автори сайту.
На сайті у кумедному виконанні можна побачити всіх відомих російських політичних маріонеток у Європейському Союзі. Їх усіх показали міньйонами або матрьошками, що свідчить про їх несамостійність та покірливість режиму Путіна.
Серед найяскравіших відомих особистостей на сайті у вигляді матрьошок можна побачити:
- лідерку французьких ультраправих – Марі Ле Пен;
- словацький політик-популіст – Роберт Фіко;
- британський "журналіст", що працює на Іран – Джонні Міллер;
- ультраправий політик з Німеччини й депутат Європарламенту Максиміліан Кра тощо;
Маріонеток Кремля зобразили матрьошками / Скриншот 24 Каналу
Автори онлайн-аукціону пропонують користувачам жартівливу пропозицію, а саме "перекупити" російських агентів впливу, які поширюють кремлівську пропаганду та наративи, вигідні Москві.
Якщо ж ці маріонетки Кремля приймуть фінансову пропозицію в обмін на обіцянку припинити поширення проросійської пропаганди, то автори подбають про формальності угоди. Якщо ні, то переможцям аукціону запропонують пожертвувати українцям, які постраждали від російської війни, і вони отримають друковану версію плаката.
Нещодавно щодо путінських адептів вийшло розслідування
- Хакери зламали пошту путінського спеціального представника Алєксандра Бабакова і виявили його цікавий зв'язок з французькою ультраправою лідеркою Марі Ле Пен. Зокрема, французька політикиня клопотала Бабакова про зустріч із вищим керівництвом Росії.
- Крім того, розслідувачі з'ясували, що Ле Пен безпосередньо фінансує Кремль та надає свою підтримку. За це Москва прагне поширити свої наративи на французьке суспільство.
- Варто зазначити, що Ле Пен неодноразово потурала російській агресії проти нашої держави. Так, вона називала антиросійські санкції "безглуздими", а також пообіцяла визнати Крим частиною Росії.