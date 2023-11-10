Однако на российском телевидении порой заговариваются настолько, что невольно выдают сами себя. Так, один гость на шоу "Место встречи" признал, что на самом деле нет никакого раскола между политическим и военным руководством Украины, передает 24 Канал.

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"Раскола-то нет. Есть разные взгляды на ситуацию. В частности, Офис Зеленского комментирует статью Залужного в том плане, что есть "тупик", но это "тупик" и для России", – сказал гость.

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Ведущим шоу не понравилась такая позиция, поэтому они начали его перебивать. Но что-то снова пошло не так, и уже сами ведущие выдали правду о политике своего государства.

Так, Андрей Норкин отметил, что Россия применяет тактику раскола против Украины, с чем согласился гость.

"Мы все время пытаемся здесь использовать слово "раскол". Вся наша информационная политика теперь направлена на то, чтобы показать, что там якобы разногласия", – подытожил гость.

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