Однак на російському телебаченні часом заговорюються настільки, що мимохіть видають самі себе. Так, один гість на шоу "Мєсто встрєчі" визнав, що насправді немає жодного розколу між політичним і військовим керівництвом України, передає 24 Канал.
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"Розколу-то немає. Є різні погляди на ситуацію. Зокрема, Офіс Зеленського коментує статтю Залужного в тому плані, що є "глухий кут", але це "глухий кут" і для Росії", – сказав гість.
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Ведучим шоу не сподобалась така позиція, тож вони почали його перебивати. Але щось знову пішло не так, і вже самі ведучі видали правду про політику своєї держави.
Так, Андрєй Норкін зазначив, що Росія застосовує тактику розколу проти України, з чим погодився гість.
"Ми увесь час намагаємось тут використати слово "розкол". Уся наша інформаційна політика тепер спрямована на те, щоб показати, що там буцімто розбіжності", – підсумував гість.
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- Нардеп від "Євросолідарності" Володимир Ар'єв опублікував на своїй фейсбук-сторінці, що буцімто на розгляд керівництва держави подали документ про звільнення Залужного. За кілька хвилин політик видалив допис, пояснивши тим, що отримав спростування.
- На інцидент зреагував міністр оборони Рустем Умєров. Він наголосив, що це лише інформаційний вкид, нічим не кращий за російську пропаганду.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що ніякого розколу між політичним і військовим керівництвом нашої держави немає. Є щоденне спілкування в різних форматах.
- Голова ОПУ Андрій Єрмак також спростував чутки про нібито звільнення Залужного. За його словами, військово-політичне керівництво України зберігає єдність.