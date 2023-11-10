Однак на російському телебаченні часом заговорюються настільки, що мимохіть видають самі себе. Так, один гість на шоу "Мєсто встрєчі" визнав, що насправді немає жодного розколу між політичним і військовим керівництвом України, передає 24 Канал.

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"Розколу-то немає. Є різні погляди на ситуацію. Зокрема, Офіс Зеленського коментує статтю Залужного в тому плані, що є "глухий кут", але це "глухий кут" і для Росії", – сказав гість.

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Ведучим шоу не сподобалась така позиція, тож вони почали його перебивати. Але щось знову пішло не так, і вже самі ведучі видали правду про політику своєї держави.

Так, Андрєй Норкін зазначив, що Росія застосовує тактику розколу проти України, з чим погодився гість.

"Ми увесь час намагаємось тут використати слово "розкол". Уся наша інформаційна політика тепер спрямована на те, щоб показати, що там буцімто розбіжності", – підсумував гість.

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