"Тихо, Витя": пропагандистам пришлось признать неприятную правду о российской ядерке

Российские пропагандисты, кроме того, что напуганы событиями на Курщине, куда зашли регулярные войска Украины, в панике от того, что не работает их ядерное сдерживание. Неоднократно "рупоры Кремля" и Владимир Путин говорили о том, что если будет угроза территориальной целостности России, то они сразу применят ядерное оружие. Однако теперь что-то пошло не так.

Пропагандисты в истерике на непонимании, каким образом Украина решилась зайти в Курскую область, страна, которая не имеет ядерного оружия. Один из них дерзко и цинично решил дать совет, указав, что только удар по Львову, якобы только это сработает и изменит ситуацию, однако дальше его уже никто не слушал, информирует 24 Канал.

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Пропагандисты признали неприятную правду о российской ядерке

Украинские войска зашли в Курскую область России, показав нашим союзникам, что не стоит бояться путинских угроз ядерной "палкой".

Российский пропагандист Андрей Норкин заявил свое недовольство, что его страна не применяет ядерное оружие. Якобы, как это так произошло, что Украина без ядерного вооружения напала на Россию.

Меня это не беспокоит, меня это пугает. Получается, что у нас есть ядерное оружие, мы десятилетиями понимали, что на нас никто не бросится, но это все как-то растворилось и твои враги считают, что ты никогда его не применишь. Сдерживающий фактор исчез,

– возмущенно сказал он.

При этом, сейчас российские пропагандисты изменили стратегию и начали оправдываться. Они говорят, что Украина хочет "вынудить" применить их ядерку, поэтому они, как "умные люди, которые заботятся о безопасности мира", не будут на это вестись.

Однако все же есть один пропагандист, который заявил, что Россия должна показательно осуществить ядерный удар именно по Львовской области.

Мы их можем убедить только ядерным испытанием, они знают, что она у нас есть, но не знают, что мы ее применим. Самый эффективный удар будет по Львову,

– цинично заявил он.

Далее его начали перебивать, не соглашаясь с его мнением, на что он смог ответить только "тихо, Витя!".

Россиянам оказалось мало удара по Львову 4 августа с применением различных видов ракет и дронов, когда страна-агрессор убила семерых мирных жителей города.