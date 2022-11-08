Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Ранее сообщалось о том, как Украина обыгрывает Россию в информационной войне.

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Пропагандисты бросают друг другу информационную бомбу

Лещенко рассказал, что пропагандисты в России сейчас заняты тем, что грызут друг другу глотки за Павловку возле Угледара. Там были ликвидированы морские пехотинцы из Владивостока. Пропагандисты бросают друг другу эту информационную бомбу и ждут, в чьих руках она взорвется.

Они пишут методички, как они будут объяснять потерю Херсона, повторяя историю Петра I и Полтавы. Пытаются придумать фейки,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Спикер Кива

Он продолжил, что одним из последних фейков России являются заявления Кивы, мол, Украина готова признать ультиматумы Путина по поводу оккупированных территорий, внеблокового статуса, демилитаризации и т.д. Это демонстрирует то, что в России нет нейтральных чистых спикеров. Хотя все эти заявления для внутреннего рынка, не фильтруемые россиянами никак.

"Абсолютный кризис жанра. Хотя там воспринимают даже деятелей, которые не в своем уме", – отметил Лещенко.

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"Грязная кровь" НАТО

По его словам, одно из последних сообщений россиян о том, что НАТО передало Украине "грязную кровь", зараженную СПИДом, гепатитом и тому подобное, показывает это. Раньше они говорили о боевых комарах, теперь об этом. На самом деле это попытка показать, что их войска уступают не ВСУ, а НАТО в Украине.

Не так стыдно проигрывать. Это одна из их сюжетных линий. Это попытка показать поражение России менее болезненным для собственного внутреннего потребления,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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