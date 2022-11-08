Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко. Раніше повідомлялось про те, як Україна обігрує Росію в інформаційній війні.

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Пропагандисти кидають один одному інформаційну бомбу

Лещенко розповів, що пропагандисти в Росії нині зайняті тим, що гризуть один одному горлянки за Павлівку біля Вугледару. Там були ліквідовані морські піхотинці з Владивостоку. Тож, пропагандисти кидають один одному цю інформаційну бомбу і чекають, у чиїх руках вона вибухне.

Вони пишуть методички, як вони будуть пояснювати втрату Херсона, повторюючи історію Петра І й Полтави. Намагаються вигадати фейки,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Спікер Кива

Він продовжив, що одним з останніх фейків Росії є заяви Киви, мовляв, Україна готова визнати ультиматуми Путіна щодо окупованих територій, позаблокового статусу, демілітаризації тощо. Це демонструє те, що в Росії немає нейтральних незаплямованих спікерів. Хоча всі ці заяви для внутрішнього ринку, які не фільтруються росіянами ніяк.

"Абсолютна криза жанру. Хоча там сприймають навіть діячів, які не сповна розуму", – зауважив Лещенко.

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"Брудна кров" НАТО

За його словами, одне з останніх повідомлень росіян про те, що НАТО передало Україні "брудну кров", заражену СНІДом, Гепатитом тощо, демонструє це. Раніше вони говорили про бойових комарів, тепер про це. Насправді, це намагання показати, що їхні війська поступаються не ЗСУ, а НАТО в Україні.

Не так соромно програвати. Це одна з їхніх сюжетних ліній. Це намагання показати поразку Росії менш болісною для власного внутрішнього споживання,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

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