Около 50 стран ООН осудили фальшивые нарративы россии о "неонацистах" в Украине

В кремле годами распространяли дезинформацию и откровенную ложь, связанную с Украиной. Но полномасштабная война расставила все на свои места. В частности, показала, кто настоящие "неонацисты".

И хотя этот нарратив оккупанты пытались всячески связать именно с Украиной, им это не удалось. Около 50 стран ООН не верят в соответствующие месседжи. Более того, они осуждают такие заявления в отношении нашего государства.

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россияне пытаются оправдать войну

В течение четырех месяцев полномасштабной войны россияне постоянно меняли причины нападения на Украину. То им нужно было спасать русскоязычное население нашего государства. То – предотвратить нападение на саму россию. Теперь же чрезвычайно активно начали распространять нарративы о "неонацистах" и "неофашистах".

Впрочем, на цивилизованный мир это никак не повлияло. Все прекрасно видят, кто нарушает законы и обычаи войны, а также терроризирует мирное население. И говорится, конечно, о россии. 11 июля почти 50 стран-членов ООН подписали документ. В нем осудили попытки страны-агрессора переложить ответственность за свои преступления в Украину.

Документ – ответ на провокацию со стороны россии

Соответствующий документ появился не случайно. Страны-участницы ООН с его помощью решили выразить свое возмущение организацией встречи членов Совета Безопасности, которую инициировали в россии. Главная ее цель – дискредитация нашего государства. Конечно, не обошлось без упоминания о Степане Бандере и Романе Шухевиче.

Мы осуждаем россию за то, что она снова злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации. Мы отвергаем усилия россии по искажению истории в своих политических целях и продвижению крайне вредных лживых нарративов и дезинформации о соседних странах,

– говорится в заявлении.

Представителей стран-членов ООН возмутил тот факт, что россия продолжает навешивать ярлыки на Украину. Мол, в нашем государстве преуспевают "неофашисты" и "неонацисты". Соответствующие нарративы, подчеркивают они, не имеют ничего общего с реальностью и абсолютно необоснованны.

Заявление было подписано представителями 46 государств. Среди них – Украина, Великобритания, США, Польша, Австралия, Япония и другие.

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