І хоч цей наратив окупанти намагались всіляко пов'язати саме з Україною, їм це не вдалось. Майже 50 країн ООН не вірять у відповідні меседжі. Ба більше, вони засуджують такі заяви стосовно нашої держави.

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росіяни намагаються виправдати війну

Упродовж чотирьох місяців повномасштабної війни росіяни постійно змінювали причини нападу на Україну. То їм потрібно було рятувати російськомовне населення нашої держави. То – запобігти нападу на саму росію. Тепер же надзвичайно активно почали поширювати наративи про "неонацистів" і "неофашистів".

Утім, на цивілізований світ це аж ніяк не вплинуло. Всі прекрасно бачать, хто порушує закони та звичаї війни, а також тероризує мирне населення. І мовиться, ясна річ, про росію. Тож 11 липня майже 50 країн-членів ООН підписали документ. У ньому засудили спроби країни-агресорки перекласти відповідальність за свої злочини на Україну.

Документ – відповідь на провокацію з боку росії

Відповідний документ з'явився не випадково. Країни-учасниці ООН з його допомогою вирішили висловити своє обурення організацією зустрічі членів Ради Безпеки, яку ініціювали у росії. Головна її мета – дискредитація нашої держави. Ясна річ, не минулось без згадки про Степана Бандеру та Романа Шухевича.

Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля Росії зі спотворення історії у своїх політичних цілях та просування вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни,

– йдеться у заяві.

Представників країн-членів ООН обурив той факт, що росія продовжує навішувати ярлики на Україну. Мовляв, у нашій державі процвітають "неофашисти" та "неонацисти". Відповідні наративи, підкреслюють вони, не мають нічого спільного з реальністю та є абсолютно необґрунтованими.

Заяву підписали представники 46 держав. Серед них – Україна, Велика Британія, США, Польща, Австралія, Японія та інші.

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