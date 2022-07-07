Про це розповів постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він присвятив майбутньому випаду росії пост у своєму твітері.

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Росіяни хочуть поговорити про "неонацизм" в Україні

Задля цього представники росії планують в ООН скликати зустріч Радбезу. Ясна річ, вона буде неформальною. Але суть не в цьому, а в меседжах, які окупанти намагаються донести до цивілізованого світу. Мовляв, в Україні процвітає "неонацизм".

Сама зустріч запланована на 11 липня у Нью-Йорку. Вона отримала назву "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".

Ясна річ, що Сергія Кислицю, котрий по слово до кишені ніколи не ліз, висловив обурення стосовно цієї зустрічі. Він вкотре нагадав, що росія – країна-фашист, яка зараз переживає літнє загострення.

Літнє загострення агресивної мімікрії – це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ при ООН зігують,

– підкреслив він.



Окупанти готують "шабаш" під час Радбезу ООН / твітер Сергія Кислиці

Окупантам не дають спокою Бандера та Шухевич

Під час цієї неофіційної зустрічі російські загарбники планують вкотре обговорити українських історичних постатей, які не дають їм спокою. Мовиться, ясна річ, про Степана Бандеру, а також Романа Шухевича. Нагадаємо, що саме їхні образи російська пропаганда бере на озброєння найчастіше.

Не минулось без згадок Революції Гідності. Окупанти продовжують ставити заїжджену платівку про "факельну ходу". А ще у них з'явилась додаткова тема для обговорення. Мовиться про татуювання українських бійців, а також їхню пристрасть до прикрашання своїх тіл символічними малюнками.

Але і це ще не все. Російські дипломати пішли ще далі. Вони також продовжують поширювати наративи про нелюдську поведінку наших військових. Мовляв, ЗСУ вирішили "імітувати" тортури, які використовували у Третьому Рейсі.

Нагадаємо, що раніше Сергій Кислиця закликав в ООН покінчити нарешті з російським фашизмом. Він також наголосив на тому, що не було жодного голосування, в якому б мовилось про те, що замість СРСР членом організації стає росія. Водночас він підкреслив, що відсутність різкої реакції на військову агресію. вже зараз може вкрай негативно вплинути на весь світ невдовзі. І наслідки будуть значно масштабнішими.

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