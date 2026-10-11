Очередное нелепое заявление пресс-секретарь президента России сделал в ходе беседы с пропагандистскими СМИ.

Что сказали в Москве?

В воскресенье, 8 октября, Песков заявил, что президент Украины находится в крайне тяжелом положении. Пропагандист сказал, что Зеленский якобы находится в истерике и не способен на обдуманные шаги.

Если бы Зеленский был способен на обдуманные действия, он демонстрировал бы склонность к мирным переговорам,

– заявил Песков.

Он заявил, что президент Украины отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на соответствующую просьбу Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина не уточнил, что если бы его руководитель не напал на соседнюю страну в 2022 году, то российские НПЗ остались бы невредимыми.

Напомним, что слова Пескова стали реакцией на циничное заявление Дональда Трампа, в котором тот сказал, что Украине нужен новый лидер. Президент США раскритиковал своего украинского коллегу и добавил, что тот "хочет создавать проблемы для всего мира ". Также американский лидер заявил, что Путин хочет договориться о прекращении огня.

В то же время президент Украины назвал условие, при котором Киев готов " отказаться от ударов по российским НПЗ ". Зеленский сказал, что это произойдет, если Россия перестанет уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.