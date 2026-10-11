Чергову недолугу заяву речник президента Росії зробив під час розмови із пропагандистськими ЗМІ.

Що сказали в Москві?

У неділю, 11 жовтня, Пєсков стверджує, що президент України перебуває у вкрай важкому становищі. Пропагандист сказав, що Зеленський нібито перебуває в істериці і не здатний на обдумані кроки.

Якби Зеленський був здатний на обдумані дії, він демонстрував би схильність до мирних переговорів,

– заявив Пєсков.

Він заявив, що президент України відмовився припиняти удари по російських НПЗ, незважаючи на відповідне прохання Дональда Трампа. Прессекретар Путіна не уточнив, що якби його керівник не напав на сусідню країну у 2022 році, то російські НПЗ були б неушкодженими.

Нагадаємо, що слова Пєскова стали реакцією на цинічну заяву Дональда Трампа, у якій той сказав, що Україні потрібний новий лідер. Президент США розкритикував українського колегу та додав, що той "хоче створювати проблеми для всього світу". Також американський лідер заявив, що Путін хоче домовитись про припинення вогню.

Водночас президент України назвав умову, за якої Київ готовий відмовитись від ударів по російським НПЗ. Зеленський сказав, що це станеться, якщо Росія перестане знищувати українську енергетичну інфраструктуру.