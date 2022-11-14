"Байден спасет Крым": Пионтковский озвучил новый лозунг российской пропаганды

Сегодня, 14 ноября, в Анкаре прошли переговоры директора ЦРУ США Уильяма Бернса и руководителя службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Их проведение стало неожиданностью, ведь заранее этот разговор не был анонсирован.

Новый бред от российской пропаганды

Это для 24 канала прокомментировал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что уже появился "слив" из Белого дома, что чиновники обсуждали вопросы последствий использования тактического ядерного оружия для России.

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Однако больше Пионтковский акцентировал внимание на том, как эту встречу описала российская прокремлевская пресса. Публицист процитировал текст одного из изданий, в котором говорилось, что "Бернс и Нарышкин обсуждают, какое наказание должно получить военно-политическое руководство Украины в случае отказа от исполнения "соглашения Салливана – Патрушева".

И хотя такие формулировки противоречат нарративам кремлевской пропаганды о том, что Украина годами живет под "внешним управлением Запада", на этот раз они на это "управление" даже надеются.

Пионтковский подчеркнул, что новый лозунг российской пропаганды звучит так: "Дедушка Байден защитит наш Крым". Россияне считают, что за отказ от переговоров с Россией США прекратят поддержку Украины – не дадут ей ни цента, ни артиллерийского снаряда. Однако они лишь выдают желаемое за действительное, хотя определенные люди из администрации Байдена, возможно, действительно хотели бы несколько уменьшить помощь.

Это те позиции, за которые Москва, ее агенты или корыстные буржуазные идиоты на Западе борются. Это уже показатель огромного поражения и изменения соотношения сил,

– считает публицист.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Позиция НАТО по переговорам Украины и России

Как бы ни старались пропагандисты, а западные партнеры остаются с Украиной и в большинстве своем принимают ее позицию относительно невозможности проведения переговоров с Россией до выполнения ею ряда принципиальных условий. Свое мнение о проведении переговоров высказали и в НАТО.

Да, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ достичь приемлемого для Украины, а следовательно и для мира результата – это иметь силу на поле боя. И хотя войны на определенном этапе действительно завершаются за столом переговоров, происходящее за этим столом связано именно с ситуацией на поле боя. Именно поэтому следует продолжать поддерживать Украину. Также он отметил, что наше государство само должно решить, каким будет приемлемое разрешение войны с Россией.