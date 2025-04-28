По телевизору не говорили слово "война", зато о нацистах слышали много, – пленный из Крыма
- Леонид Читаев из Крыма рассказал, что российская пропаганда искажает реальность, называя войну "спецоперацией" и распространяя тезисы об украинских нацистах.
- Читаев призывает крымчан не ехать на войну, подчеркивая, что реальность отличается от телевизионных изображений, и что после аннексии Крыма свободы стало меньше.
Российская пропаганда активно работает над тем, чтобы "промыть" мозги собственному народу. Пленный житель Крыма Леонид Читаев рассказал, что по телевидению регулярно слышал тезисы об украинских нацистах.
Леонид рассказал, что присоединился к российской армии "под влиянием нездоровой пропаганды". Она освещает войну далеко не так, как все есть на самом деле, передает 24 Канал.
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Пленный из Крыма рассказал о пропаганде России
Леонид Читаев отмечает, что по российскому телевидению не говорят слово "война" – только "спецоперация". Зато враг активно пускает тезисы о нацистах и убийствах гражданских.
Лучше сидите дома, смысла в этом нет. Инвалидом – это в лучшем случае останешься. Можно вообще остаться в сырой земле,
– обращается пленный к крымчанам.
Он советует жителям полуострова оставаться в Крыму и даже не думать ехать на войну, ведь, по его мнению, в этом нет смысла.
"По телевидению говорят одно, картинки красивые. А когда сюда приезжаешь, идешь на штурм и просто оху**аешь", – говорит Леонид.
Пленный отмечает, что после телевизионной пропаганды ты думаешь, что на войне "нормально", что в случае чего тебя заберут вовремя и окажут помощь – а в конце концов все происходит по-другому. В то же время Леонид говорит, что не почувствовал ничего после аннексии Крыма – зато отмечает, что при Украине было "свободнее".
Кстати, Леонид Читаев рассказал, что пошел в российскую армию, чтобы не попасть в тюрьму за хранение конопли.