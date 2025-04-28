Леонід розповів, що долучився до російської армії "під впливом нездорової пропаганди". Вона висвітлює війну далеко не так, як все є насправді, передає 24 Канал.

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Полонений з Криму розповів про пропаганду Росії

Леонід Читаєв зазначає, що по російському телебаченню не говорять слово "війна" – лише "спецоперація". Натомість ворог активно пускає тези про нацистів та вбивства цивільних.

Краще сидіть вдома, сенсу в цьому немає. Інвалідом – це в кращому випадку залишишся. Можна взагалі залишитися в сирій землі,

– звертається полонений до кримчан.

Він радить жителям півострова залишатися в Криму і навіть не думати їхати на війну, адже, на його думку, в цьому немає сенсу.

"По телебаченню кажуть одне, картинки гарні. А коли сюди приїжджаєш, йдеш на штурм і просто оху**аєш", – каже Леонід.

Полонений зазначає, що після телевізійної пропаганди ти думаєш, що на війні "нормально", що у разі чого тебе заберуть вчасно і нададуть допомогу – а зрештою все відбувається по-іншому. Водночас Леонід каже, що не відчув нічого після анексії Криму – натомість зазначає, що при Україні було "вільніше".

До речі, Леонід Читаєв розповів, що пішов у російську армію, аби не потрапити до в'язниці за зберігання коноплі.