Повну історію полоненого з Криму читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Війна замість в'язниці

Леонід Читаєв розповів, що до його будинку в Керчі в Криму прийшла поліція з обшуком і затримала за зберігання майже трьох кілограмів коноплі. Після цього розпочалося слідство і чоловіку дали вибір – в'язниця чи так звана "СВО".

Леонід хотів, щоб з нього зняли судимість, тому він вирішив долучитися до російської армії та брати участь у загарбницькій війні.

Коли я їхав на війну, то думав, що побачу багато людей. А насправді – одиниці. Якби добровольці йшли – був би повний військкомат, а так навпаки, в Криму воно нікому не треба. Це я, напевно, просто осел такий,

– сказав полонений.

Військовий також визнав, що він долучився до російської армії "під впливом нездорової пропаганди".

До слова, в інтер'ю Леонід Читаєв розповів, що російське командування продовжує відправляти своїх солдатів у "м'ясні штурми". За його словами, не зупиняють окупантів навіть величезні втрати особового складу.