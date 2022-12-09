Однако нацелена их пропаганда не только на "внутренний рынок". Она глубоко пустила когти и на мировой арене, а также хочет влиять и на украинцев.

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5 приемов пропаганды

Именно поэтому очень важно уметь различать, когда вам говорят правду, а когда стараются побольше лапши навешать на уши. А также – понимать, где спрятана манипуляция. Конечно, их гораздо больше, но мы рассмотрим основные.

Прием 1: "Большая ложь"

Он состоит в том, чтобы аудитории с максимально уверенной "миной" доносить беззастенчивую ложь, граничащую с абсурдом. Настолько наглую, чтобы человек подумал: "ну не может же государственное телевидение нести такую чушь. Значит, это правда".

Благодаря шоковому эффекту и страху, который и пытается вызвать пропаганда, этот прием может надежно задеть целевую аудиторию. Настолько, что голос ума или доводы логики могут быть бессильны. При чем чем мерзче будут описания планов противника, тем вероятнее будет "улов".

Именно поэтому россияне с такой уверенностью несут чепуху о боевых комарах и птицах, сатанистах и нацистах в Украине. Чего стоит их выдумка о распятом мальчике. При этом достаточно, казалось бы, начать задавать логические вопросы прежде всего самому себе, чтобы все это начало сыпаться.

Прием 2: "Очевидно, что…"

Это довольно простой прием, но в ведении дискуссий или донесении информации он бывает и довольно эффективным. Его суть состоит в том, чтобы представлять не конкретные доказательства и факты, а апеллировать к тому, что "это и так все знают" и "все с этим соглашаются". Таким образом человек не доставляет себе хлопот убедиться, действительно ли это так, а опирается лишь на "общеизвестные" факты.

Более того, благодаря когнитивному предубеждению, известному как "Эффект присоединения к большинству", популярность определенных убеждений увеличивается по мере того, как их принимает все больше людей. Ведь человеческая психика реагирует на мнение большинства, стремясь к нему присоединиться. Следовательно, транслируя пропаганду на широкую аудиторию по пропагандистским каналам, подход "Очевидно, что…" создает некий замкнутый круг, в котором число сторонников "позиции большинства" будет постепенно, но верно расти.

Так и рождаются "факты" того, что Америка, якобы, спит и видит как уничтожить Россию, и что Россия действительно никогда ни на кого не нападала, ведь она – "миролюбивая страна".

Отметим, что пропагандисты могут подкреплять этот прием и данными социологических опросов, которые якобы отражают мнение населения. Однако всегда следует проверять данные, а не опираться на них, ведь социология, особенно в таких странах как Россия, может браться прямо с потолка.

Обратите внимание! Пропагандисты могут апеллировать не только к массам, но и к авторитету, что также оказывает влияние на сознание людей: чем более значим человек, тем вероятнее он не ошибается. Хотя это не так.

Прием 3: "60% на 40%"

Это прием частичной правды, при котором большая часть материала кажется правдивой, а другая – является тотальной дезинформацией. Таким образом человеку труднее поймать на лжи пропагандиста, ведь когда он озвучивает 60% истинных данных, направленных на поддержание доверия аудитории, то и остальные 40%, в которых слушатель может не разбираться, воспринимаются на веру.

Так, например, действуют и вражеские анонимные телеграм-каналы, которые мимикрируют под украинские. Они выдают большинство комплиментарной информации и среди этого умело подсовывают украинцам "измену". Именно поэтому следует доверять только проверенным источникам информации. Особенно – в состоянии войны.

Прием 4: "Гнилая сельдь"

Суть этого приема – в дискредитации, совершенно ложном и иногда и абсурдном обвинении цели. Цель этого приема, как и других, не доказать какую-либо правдивую информацию или опровергнуть ее, а вызвать негодование народа, вызвать негативные эмоции и уничтожить имидж жертвы. Поэтому заявления делаются грязными и скандальными.

Когда такой прием применяется на многомиллионном пропагандистском канале, легенда получает собственную жизнь, у нее появляются сторонники и противники, "вылезают" разные эксперты на "60 минут". Такое раздувание конфликта удачно в головах масс, независимо от их взглядов, отождествляет скандальное обвинение и имя цели пропаганды. Более того, заставляет думать, что "не бывает же дыма без огня".

Таким образом вонь "гнилой сельди" начнет повсюду следовать за своей жертвой. И вот, например, уже фонд действует не в пользу Украины и нашей армии, а присваивает денежку себе, а Украина вместо заживления собственного народа на фоне блэкаутов экспортирует электроэнергию. Либо и целый люд не желает жить по своим суждениям и законам, а является самым настоящим "нацистским образованием".

Прием 5: "Разделяй и властвуй"

Настоящая и давно известная, но не менее эффективная классика. Это принцип, согласно которому пропаганда находит детали, которые могут расколоть и скалу, чтобы один сплоченный "организм" разделить на враждующие лагеря. "Западная и Восточная Украина" была действием именно из этой оперы, а вопрос языка, к сожалению, иногда есть и поныне.

При этом тем для раскола, с которых можно "вырастить слона" – множество, ведь в многомиллионном народе всегда найдутся мнения, которые будут отличаться. И если вы чувствуете, что с помощью толчка Москвы ваши эмоции перестают подвергаться контролю, а направлены на свой же народ, знайте, что это верный признак попытки вами манипулировать.

Поэтому невероятно важно вовремя ловить такой способ вражеской манипуляции, пресекать его и помнить о главных целях, чтобы не играть на руку врагу.