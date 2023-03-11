Российские телеграмм-каналы распространили очередной фейк о своих "победах" на фронте. Один из пропагандистских ресурсов опубликовал фото, где оккупант якобы целится в Leopard, передает 24 Канал.

Читайте также ВСУ отбили более 100 атак на Востоке, Россия несет бешеные потери: карта боевых действий на 11 марта

Кому на самом деле принадлежит фото

Пропагандисты, опубликовав "обработанное" фото, утверждали, что российские войска якобы уничтожили очередной Leopard под Угледаром Донецкой области.

Они придумали целую историю о том, как оккупант с позывным "Шустрый" из РПГ-7 подбил "новенький натовский танк". Интересно, что пропагандистов не смущали ни иностранная военная форма, ни погодные условия, ни разновидность танка.

На самом же деле оккупанты взяли фото из твиттера ливанской армии, заменив шеврон на форме ливанского военного на русский. На странице есть и видео, которое также публиковали пропагандисты. Пользователи сети установили, что танк на фото – израильский, скорее всего, Merkava.

Оккупанты опубликовали очередной фейк / Фото российские телеграмм-каналы

Ливанский солдат / Фото из твиттера ливанской армии

Актуальные потери России

За минувшие сутки оккупанты пополнили статистику Генштаба на 1010 человек. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 158 000 своих воинов. Однако стоит напомнить, что это количество неточно, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.

Потери россиян в технике: