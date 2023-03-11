Російські телеграм-канали поширили черговий фейк про свої "перемоги" на фронті. Один з пропагандистських ресурсів опублікував фото, де окупант нібито цілиться в Leopard, передає 24 Канал.

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Кому насправді належить фото

Пропагандисти, опублікувавши "оброблене" фото, стверджували, що російські війська нібито знищили черговий Leopard під Вугледаром на Донеччині.

Вони вигадали цілу історію про те, як окупант із позивним "Шустрий" із РПГ-7 підбив "новенький натовський танк". Цікаво, що пропагандистів не бентежили ні іноземна військова форма, ні погодні умови, ні навіть різновид танку.

Насправді ж окупанти взяли фото з твіттеру ліванської армії, замінивши шеврон на формі ліванського військового на російський. На сторінці є й відео, яке теж публікували пропагандисти. Користувачі мережі встановили, що танк на фото – ізраїльський, найімовірніше, Merkava.

Окупанти опублікували черговий фейк / Фото російські телеграм-канали

Ліванський солдат / Фото з твіттеру ліванської армії

Актуальні втрати Росії

За минулу добу окупанти поповнили статистику Генштабу на 1010 осіб. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 158 000 своїх вояк. Проте варто нагадати, що ця кількість є неточною, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.

Втрати росіян у техніці: