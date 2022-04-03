Российская пропаганда, рассказывая о войне, умалчивает о последствиях оккупации ЧАЭС

У подразделений российской армии, которые базировались в Чернобыльской зоне, распространяются панические настроения из-за радиационного облучения. Это приобретает катастрофические масштабы для страны-агрессора.

Российская пропаганда

В ведомстве отметили, что кремлевские пропагандисты, чтобы справиться с нежелательными сплетнями среди российских военных, выдают собственные потери за украинские.

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Так, говоря о якобы потерях личного состава Вооруженных Сил Украины из-за лучевой болезни, они намеренно умалчивают о факте оккупации зоны отчуждения, которая началась 24 февраля 2022 года с захвата Чернобыльской атомной электростанции,

– отметили в центре стратегических коммуникаций.

Они отметили, что оккупанты прошли запрещенными маршрутами, накапливали большое количество вооружения и обустроили свои позиции в самом опасном месте зоны отчуждения – Рыжем лесу.

Оккупанты принесли радиацию в Беларусь

Жители белорусского поселка Брагин первыми ощутили на себе последствия действий российских оккупантов, которые принесли с собой радиационное облучение.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди белорусов, в то же время подтвержден первый летальный случай и 73 случая тяжелого течения лучевой болезни среди российских военнослужащих.

"Факт остается фактом, как бы его ни искажала российская пропаганда", – отметили в ведомстве.