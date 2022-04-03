Російська пропаганда

У відомстві зазначили, що кремлівські пропагандисти, щоб якось впоратись з небажаними плітками серед російських військових, видають власні втрати за українські.

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Так, говорячи про нібито втрати особового складу Збройних Сил України через променеву хворобу, вони навмисно замовчують факт окупації зони відчуження, яка розпочалась 24 лютого 2022 року з захоплення Чорнобильської атомної електростанції,

– зазначили в центрі стратегічних комунікацій.

Вони зазначили, що окупанти пройшли забороненими маршрутами, накопичували велику кількість озброєння та облаштували власні позиції у найнебезпечнішому місці зони відчуження – Рудому лісі.

Окупанти принесли радіацію в Білорусь

Жителі білоруського селища Брагін першими відчули на собі наслідки дій російських окупантів, які принесли з собою радіаційне опромінення.

Поки невідомо, чи є жертви серед білорусів, водночас підтверджено перший летальний випадок та 73 випадки важкого перебігу променевої хвороби серед російських військовослужбовців.

"Факт залишається фактом, як би його не спотворювала російська пропаганда", – наголосили у відомстві.