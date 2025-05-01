Много пропавших без вести и отсутствие оружия: россиянка пожаловалась на ложь и пропаганду

Россияне постепенно догадываются, что по телевизору их обманывают, и на самом деле их армия не имеет тех побед, о которых сообщает пропаганда. На фоне массовых потерь оккупантов под Торецком жительница России сделала громкое заявление.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Сеятель ветра". Муж россиянки на видео пропал без вести на войне в Украине.

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Жительница России говорит, что власть их обманывает

Жена российского военного, который в феврале поехал воевать против Украины, на собственном опыте узнала о реалиях войны. Она говорит, что правда сильно отличается от картинок, что показывают по телевизору.

Женщина рассказала, что на передовой военных бросают в бой без достаточной подготовки, им не дают должное количество техники и обычного обеспечения. Она добавляет, что на фронте нет той силы и техники, которую Владимир Путин демонстрирует на "величественных парадах" 9 мая.

Ребята исчезают целыми группами. Исчезли одни, посылают других туда. Исчезли другие – прислали третьих... Где вся техника, которую показывают на 9 мая? На фронте ничего нет, ребята все покупают за свой счет,

– говорит россиянка.

Она вместе с другими семьями пытается узнать правду о ситуации на Торецком направлении, где исчезли их мужья. По телевизору говорят, что из населенного пункта Дружба, где предварительно исчез ее родственник, уже "выгнали ВСУ". Но на самом деле по информации руководителей оккупантов "там очень опасно".

Россиянка рассказала правду о войне: смотрите видео

Плохое обеспечение и равнодушие командиров к своим подчиненным приводят к большому количеству жертв, часто оккупанты исчезают без вести уже в первых боях. Семьям командование говорит, что совсем не знает, где сейчас находятся военные и не могут их найти. Иногда исчезновение бойцов просто пытаются скрыть.

Солдаты, которые подписали контракт и ушли на фронт, почти сразу об этом жалеют, им якобы с первых месяцев видно все реалии войны.