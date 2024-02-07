Цель таких действий врага – деморализация ВСУ, нагнетание внутриполитической ситуации в Украине и влияние на помощь от Запада. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Игорь Чечеринда.

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Нужно отбить вражескую ИПСО

Как отметил Игорь Чечеринда, есть информация, что Россия готовит новую ИПСО против Украины. Владимира Зеленского избрали президентом 21 апреля 2019, а 20 мая того же года состоялась инаугурация. Враг будет разгонять информацию, что якобы "президент нелегитимный", поэтому с ним нельзя вести никаких переговоров, предоставлять Украине помощь.

Таким образом они хотят деморализовать ВСУ, нагнетать внутриполитическую ситуацию в Украине, сталкивать нас друг с другом и влиять на внешнюю помощь, потому что в Украине якобы "нет легитимной власти". Думаю, что у нас есть компетентные органы, которые знают, как отбить эту ИПСО,

– объяснил он.

Майор ВСУ убежден, что врагу не удастся осуществить свои планы, и призвал украинцев не верить в российские вбросы.

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